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تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بجريمة قتل الفنان النصراوي توفيق زهر



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اليوم الاربعاء اعتقال شابين من مدينة الناصرة حتى يوم الاثنين المقبل 20/05/2019 , وذلك بشبهة ضلوعهما بمقتل الفنان النصراوي توفيق زهر الاسبوع الماضي .

وكانت قد اعتقلت شرطة لواء الشمال فجر اليوم الاربعاء شابين (32 و 24 عاما) من سكان مدينة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل الفنان توفيق زهر 58 عاما ابن مدينة الناصرة خلال تواجده برفقة حفيدته صدفة قرب مخبز حيث تعرض المخبز لاطلاق نار من قبل مجهولين واصيب توفيق زهر وتوفي متأثرا بجراحه .

والى ذلك فان المحكمة قد مددت امر حظر نشر تفاصيل الجريمة وهوية المشتبهين الضالعين في القضية حتى يوم 12-6-2019 .
تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بجريمة قتل الفنان النصراوي توفيق زهر




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