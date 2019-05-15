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علبة كونتور مهنية



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شبكة Sacara تطرح علبة هايلايتر مهنية للتفتيح, للرسم ولطلة نضرة لبشرة الوجه. تحتوي العلبة الجديدة على ثلاثة الوان مطلوبة يومياً:- كونتور - على اساس لون بني- برونز لخلق تظليلات وتكسيم الوجه.- أحمر خدود - بلون وردي لطلة حيوية متألقة.- شيمر بلون فاتح - لإبراز, تفتح ونضارة.السعر: 29.90 ش.

نصيحة للاستعمال:يجب وضع الكونتور على المناطق التي يجب تكسيمها, تحت الوجنتين, خط الفك, على الصدغين وجانبي الأنف.مفضل وضع أحمر الخدود على الوجنتين مع لمسات شيمر على المناطق البارزة في الوجه: جسر الأنف, الجبين, الذقن, الوجنتان, عظمة الحاجب/تحت الحاجب.
 




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