عادت المخرجة اللبنانية نادين لبكي هذا العام رئيسة للجنة تحكيم فئة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي، بعد أن فازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في دورته الماضية عن فيلمها "كفرناحوم".

وخلفت لبكي في هذه المسؤولية الممثل الهوليوودي بينيسيو ديل تورو رئيس هذه اللجنة في دورة 2018 التي انتهت بفوز فيلم "بوردر" للمخرج الإيراني السويدي علي عباسي عن هذه الفئة.تصوير - afp