تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عادل امام يتحدث عن حالته الصحية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الفنان المصري عادل إمام، عن حالته الصحية، بعد الشائعات التي زعمت تدهورها ودخوله المستشفى.



 وقال الفنان المصري في تصريحات خاصة لجريدة “الوطن” المصرية “أنا الحمد لله زي الفل”، وأضاف مازحا: “أنتوا موتوني تاني ولا إيه”.


وأشار عادل إمام، إلى أنه حريص على متابعة دراما رمضان 2019، على الرغم من غيابه في السباق الرمضاني هذا العام.


وأضاف أن “هناك أعمال جيدة دون ذكر أسماء”، مشيرا إلى أنه يتابع مسلسل “هوجان” لنجله محمد عادل إمام وفي غاية السعادة من ردود الأفعال على المسلسل.


جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام كان من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “فالنتينو” ولكن توقف لظروف إنتاجية.


يشار إلى أن مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني.




كلمات متعلقة

عادل, امام, يتحدث, عن, حالته, الصحية!,

تابعونــا

رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" 2019-05-23 | 09:39:11

طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع...

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور 2019-05-22 | 14:55:52

في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...

إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة 2019-05-22 | 13:30:30

أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...

ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير 2019-05-22 | 10:44:47

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...

كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ 2019-05-22 | 08:51:54

لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...

إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! 2019-05-21 | 21:02:01

سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...

تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" 2019-05-21 | 14:50:59

اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ...

لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني 2019-05-21 | 12:42:00

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر،...

صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة 2019-05-21 | 10:43:52

بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم...

بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" 2019-05-21 | 08:55:39

ذكرت بعض التقارير الصحفية انه قد تم تقديم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع الطالب علي سليمان الناصرة سلطي يلتقي نتانياهو تحقيق السلام فيراييتي ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة نصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق مصرع طفل رضيع عام دهس حادث انعاش اعلان وفاته النقب شرطة تحقيق مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةسائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة تفكيك قنبلة باقة الغربية جت الشرطة دون اصابات أضرار ساحة منزل اصابة خطيرة محمد هنداوي مسن شاب قرية طوبا زنغرية طعن طعنا مجهول شرطة اسعاف تحقيق مصرع مسن اعتقال قاصر خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com