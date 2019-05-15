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5 علامات مبكرة لمرض السكري!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد خبراء الصحة خمسة أعراض مبكرة لمرض السكري قد تشير إلى زيادة ملحوظة في مستويات السكر ومشاكل في إنتاج الأنسولين.



وذكرت مجلة "Everyday Health"، أن الخبراء أكدوا على وجوب الانتباه إلى 5 علامات مبكرة للإصابة بالسكري وهي:


1- التغيرات التي تطرأ على جلد الجسم بالكامل، كالسواد في الرقبة وتحت الإبطين ومنطقة الفخذين.


2- الإحساس بجفاف في الحلق.


3- مشاكل في الجهاز البولي التناسلي الناتجة عن تضرر الأوعية الدموية.


4- الأحلام "الواضحة" المتكررة والتعرق المتزايد في الليل.


5- مشكلة الجراح "الغير متماثلة للشفاء" التي تتطلب وقتا أطول بكثير لالتئامها بسبب مستويات السكر المفرطة في الدم التي تمنع تدفق الاكسجين عبر مجرى الدم إلى الجروح وتؤخر عملية اندمال الجروح.




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