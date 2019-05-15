فيديو وصور - الشيخ أحمد أبو سيف من يافا يتطوع في نجمة داوود الحمراء برفقة ابنائه الثلاثة

الشيخ أحمد أبو سيف من يافا، وهو أمام مسجد في يافا متطوع في نجمة داوود الحمراء برفقة أبنائه الثلاثة ، حيث يلقب بـ"شيخ مادا -شيخ نجمة داوود الحمراء-" وذلك تقديراً لعطاءه ومساهمته الكبيرة في خدمة المصابين والمرضى وإنقاذ حياتهم، ودون أي مقابل.

3 من اولاده يتطوعون هم ايضا في نجمة داوود الحمراء وهو ابنته صيرية 19 عاما وحاضر 18 عاما والذين انهيا مؤخرا دورة مضمد اما ابنه الاصغر ادم 15 عاما فانه متطوع في نجمة داوود الحمراء ويحلم بان يكون براميديك مؤهل .صبرية ابنة الشيخ احمد قالت :" السبب الذي يدفعنا بان نسير على خطى والدنا في العمل هي الرغبة في مساعدة الاخرين , وهي رغبة تخرج من القلب مباشرة , اذ لا نستطيع البقاء في البيت في الوقت الذي بامكاننا من خلاله تقديم المساعدة لاخرين وانقاذ حياة اخرين ".اما الشيخ احمد ابو سيف فقال :" عمل ونشاط نجمة داوود الحمراء في يافا توسع كثيرا في الاونة الاخيرة , ودقائق فقط ينتظر الشخص لوصول سيارة الاسعاف ".