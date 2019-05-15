مي, عزالدين, تصاب, بحالة, اكتئاب, بسبب, فشل, مسلسلها, الجديد,

دخلت الفنانة المصرية مي عزالدين في حالة اكتئاب شديدة بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب مسلسلها الرمضاني الجديد “البرنسيسة بيسة”، وعدم تحقيقه النجاح المتوقع.

الفنانة زينة، صديقة مي، قررت دعممها، بأن قامت بنشر صور لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت لها رسالة خاصة.زينة كتبت: “نجمة من اول ما بداتي ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة او ستات.. مش عارفه أبدأ من السينما في #ايظن ولا سلسلة #عمر_و_سلمي مع نجم كبير زي #تامر_حسني اللي كسر الدنيا لدرجة ان كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمي ولا من مسلسلاتك #الشك ولا #دلع_بنات ولا #حالة_عشق اللي عمله نقلة في مشوارك وفي الدراما”.وأضافت: “كل خطواتك وراها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللي بتموتي نفسك علشان ترضيه.. واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط علي حسابك ٧ مليون ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله واللي بيقدروا مجهودك وتعبك.. وعلي فكره بحب #البرنسيسة_بيسه و #سكسكه وبحبك وكل الناس بتموت فيكي واولوهم السبعة مليون اللي عندك”.