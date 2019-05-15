مانشستر, يونايتد, يخبر, ريال, مدريد, بسعر, بوجبا,

رفض مانشستر يونايتد، الحصول على اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، كجزء من صفقة انتقال الفرنسي بول بوجبا، إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حدد 170 مليون يورو من أجل التنازل عن بوجبا لريال مدريد، وهو الرقم الذي يفوق مع دفعه "الشياطين الحمر" للتعاقدع مع بوجبا عام 2016، بحوالي 50 مليون يورو.الصحيفة البريطانية أكدت أن المقايضة مرفوضة في صفقة بوجبا، وإذا أراد الريال التعاقد مع اللاعب عليه دفع الرقم المطلوب.لكن حتى لو نجح ريال مدريد في دفع القيمة المطلوبة في بوجبا، فإنه سيواجه مشكلة أخرى من قبل اللاعب، ألا وهي راتبه الكبير.وكشف التقرير أن بوجبا طلب من ريال مدريد أن يكون صاحب الراتب الأعلى في الفريق، وهو الأمر الذي قد يقف عائقًا بالصفقة، إذ أن الراتب في ريال مدريد هو موضوع ذو أهمية كبيرة ويحظى بالتقدير لشخصية اللاعبين.جدير بالذكر أن هناك تقارير إسبانية أكدت أن برشلونة عاد مجددًا للاهتمام بخدمات بوجبا، ويتجه للتفاوض مع مانشستر يونايتد حول ضمه خلال الصيف المُقبل.