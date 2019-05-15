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تعرفي على السبب الرئيس لسمنة الأطفال!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حلل العلماء بيانات صحية عن وضع الأطفال في 21 دولة أوروبية وحددوا الأسباب الرئيسة للسمنة لديهم.



وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا أنه بعد دراسة ملفات 13,7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات، تبين وجود نحو 400 ألف طفل يعانون من درجة سمنة عالية، مع العلم أنهم لاحظوا أن مشكلة السمنة بالعموم تطال واحدا من كل 5 أطفال.


وأظهرت الدراسة أن أعلى نسب للسمنة تم العثور عليها بين الأطفال الذين لم يتلقوا رضاعة طبيعية من صدور أمهاتهم.


كما أشار الباحثون إلى أن الرضاعة الطبيعية لفترات طويلة تقلل من خطر زيادة الوزن بنسبة 13%. وتسبب السمنة في سن مبكرة خطرا متزايدا للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسوء التمثيل الغذائي.


وأوصى خبراء منظمة الصحة العالمية بتغذية الرضع بحليب الأم (الرضاعة الطبيعية) لمدة 6 أشهر على الأقل ومن ثم إضافة بعض الأغذية وتعويد الرضيع عليها إلى جانب حليب الأم وفطامه في عمر من سنة إلى سنتين كحد أقصى.




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