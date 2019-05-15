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شاهدوا - اضرام النار بسيارة علي خضر زيدان الذي نافس على رئاسة مجلس محلي كفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة الجليل بملابسات اشتعال النار بساعة متأخرة من ليلة أمس بسيارة السيد علي خضر زيدان والتي كانت مركونة أمام منزله في قرية كفرمندا.



واشارت الشرطة في بيان صادر عنها انه يتم فحص شبهة إضرام النار بشكل متعمد بالسيارة،


فيما أشارت الى ان خلفية الحادث لا زالت غير واضحة.


وجاء في بيان صادر عن مجلس كفر مندا المحلي اليوم انه يستنكر حرق سيارة السيد علي خضر زيدان.



واضاف بيان المجلس المحلي :" أقدمت أياد آثمة، ليلة أمس، على إحراق سيارة تعود ملكيتها للسيد علي خضر زيدان، في منطقة القسائم.


رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، أعضاء وموظفي المجلس المحلي، يشجبون ويستنكرون بأشد العبارات هذا العمل الدنيء الذي يتطلع مرتكبوه الى زرع بذور الفتنة بين الاهالي، وزعزعة الأمن ونشر الفوضى في القرية.


المجلس المحلي طالب الشرطة مجدداً بتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والأمان لجميع المواطنين، وتكثيف الجهود للكشف عن الجناة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.


كما يناشد المجلس المحلي جميع الأهالي الكرام، بالتصدي لهذه الأعمال الجبانة، والعمل يداً واحدة ضد كل من تسول له نفسه العبث في أمن وأمان المواطنين والضرر بأملاكهم.




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