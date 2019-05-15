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احياء ذكرى النكبة الفلسطينية في جامعة تل ابيب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بحضور كثيف من قبل الطلاب تم اليوم الاربعاء إحياء ذكرى النكبة للسنة الثامنة على التوالي في ساحة الجامعة بتل ابيب .


وتم رفع الشعارات ونصب منصبة في وسطها شعار النكبة الفلسطينية .

شارك في الوقفة اعضاء كنيست  ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة وعدد كبير من الطلاب العرب .




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