احياء, ذكرى, النكبة, الفلسطينية, في, جامعة, تل, ابيب,

بحضور كثيف من قبل الطلاب تم اليوم الاربعاء إحياء ذكرى النكبة للسنة الثامنة على التوالي في ساحة الجامعة بتل ابيب .

وتم رفع الشعارات ونصب منصبة في وسطها شعار النكبة الفلسطينية .شارك في الوقفة اعضاء كنيست ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة وعدد كبير من الطلاب العرب .