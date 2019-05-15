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صور .. غزة تغني على ركام المنازل المدمرة بفعل القصف الاسرائيلي بالتزامن مع اليوروفيجن باسرائيل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بالتزامن مع مهرجان الاغنية الاوروبية "اليوروفيجن" الذي تستضيفه اسرائيل ، وجهت غزة رسالة للعالم وهذه المرة بطريقة مختلفة، من خلال تنظيم مجموعة من الفنانين لحفل غتائي على انقاض وركام المنازل التي دمرها الجيش الاسرائيلي  في القصف  الاخير على قطاع غزة.



وعلى ركام المنازل عزف الفنانون الحانا للفنان مارسيل خليفة، وغنوا اغاني وطنية في رسالة للعالم ان غزة تجيد الحياة رغم القصف  والدمار الذي تسبب به الجيش الاسرائيلي  في غزة .

تصوير - afp




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