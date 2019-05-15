صور, .., غزة, تغني, على, ركام, المنازل, المدمرة, بفعل, القصف, الاسرائيلي, بالتزامن, مع, اليوروفيجن, باسرائيل,

بالتزامن مع مهرجان الاغنية الاوروبية "اليوروفيجن" الذي تستضيفه اسرائيل ، وجهت غزة رسالة للعالم وهذه المرة بطريقة مختلفة، من خلال تنظيم مجموعة من الفنانين لحفل غتائي على انقاض وركام المنازل التي دمرها الجيش الاسرائيلي في القصف الاخير على قطاع غزة.

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وعلى ركام المنازل عزف الفنانون الحانا للفنان مارسيل خليفة، وغنوا اغاني وطنية في رسالة للعالم ان غزة تجيد الحياة رغم القصف والدمار الذي تسبب به الجيش الاسرائيلي في غزة .