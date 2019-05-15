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"Maserati" تنضم إلى أسرة سيارات شرطة دبي !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت شرطة دبي في الإمارات عن ضم سيارات "Maserati Granturismo " إلى أسرة المركبات الفارهة التي تملكها.



ودشّن قائد شرطة دبي اللواء، عبد الله خليفة المري، إحدى هذه السيارات في مقر القيادة العامة لشرطة المدينة، بحضور اللواء سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وجاد إلياس نائب رئيس مبيعات "Maserati" في شركة الطاير للسيارات، و دومنينكو لا مارتيه مدير عام شركة " Maserati" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.


وأوضح الخبراء أن هذه السيارة مزودة بقمرة تتسع لـ 4 ركاب، ومحرك بنزين توربيني بسعة 4.7 لتر، وعزم 460 حصانا، ما يمنحها القدرة على السرعة الفائقة في الحركة والمناورة.


وبانضمام هذا النوع من السيارات، تتوسع عائلة المركبات الفارهة والرياضية التابعة لشرطة دبي، والتي تضم سيارات فيراري ولمبورغيني وبنتلي وغيرها.




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