زيت, الزيتون, يحمي, الكبد, من, تأثير, المبيدات,

أظهرت تجارب عديدة ونتائج دراسات علمية بأن النظام الغذائي المحتوي على زيت الزيتون يحسن مقاومة الكبد لتأثير العوامل الخارجية من الوسط المحيط.

أجرى علماء من جامعة المنستير في تونس وجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، تجارب أظهرت نتائجها بأن تناول زيت الزيتون يساعد على حماية الكبد من أضرار الملوثات الخارجية.توصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد التجارب التي أجروها على 80 جرذا مخبريا، قسموها إلى سبع مجموعات. عرض الباحثون جرذان ست مجموعات إلى مبيدات الأعشاب بتركيز مختلف.بينت نتائج هذه التجارب أنه بسبب التأثير الضار للمواد الكيميائية حصلت تغيرات سلبية في أكباد الجرذان، ولكن الباحثين لاحظوا بأن التغيرات عند الجرذان التي تناولت زيت الزيتون كانت أقل بكثير مقارنة بالتغيرات التي حصلت لدى الجرذان الأخرى. وقد اتضح بأن السبب هو ارتفاع نشاط الأنزيمات المضادة للأكسدة في أجسام الجرذان التي تناولت زيت الزيتون، ما ضمن حماية أفضل لكبدها من التلف.لذلك ينصح الأطباء إدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي اليومي، خاصة وإن المبيدات قد تكون موجودة حتى في المواد الغذائية النباتية وفي المشروبات الغازية. بسبب هذه المبيدات تموت بعض أنواع بكتريا الأمعاء، ما ينتج عنه تطور بعض الأمراض مثل ألزهايمر والشلل الرعاش والسمنة والاكتئاب، إضافة إلى أن المبيدات تؤثر سلبا على الكلى والكبد.