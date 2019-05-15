زيت, الزيتون, يحمي, الكبد, من, تأثير, المبيدات,

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لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا...
تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...
حذرت السلطات الصحية في فرنسا من أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"لي...
كشف علماء جامعة الملكة ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن المرضى الذين يعانون من النوع...
أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في...
قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة،...
قال الطبيب التركي، ياووز يلدز، رئيس قسم الطب الرياضي في كلية الطب بجامعة العلوم...
ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم،...
تشير دراسة أميركية إلى أن النساء كبار السن اللواتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي...
أظهرت دراسة كندية أن الأطفال في سن الحضانة الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام...