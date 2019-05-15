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غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توج الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.



وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابها في تويتر، فوز المدرب الإسباني، الذي قاد السيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني تواليا.

وجاء تتويج غوارديولا بجائزة أفضل مدرب، بعد تفوقه على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، والبرتغالي نونو إسبيرتو سانتو مدرب ولفرهامبتون.


وبات غوارديولا المدير الفني الثالث الذي يحتفظ بلقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد، والبرتغالي جوزيه مورينيو مع تشيلسي.




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