فيديو وصور - اصابة شاب من كفرمندا جراء استعمال المفرقعات ومداهمة وتفتيش محلات تجارية في طمرة

الشرطة تداهم 8 محلات تجارية في مدينة طمرة وتضبط كمية كبيرة من المفرقعات والالعاب النارية المختلفة التي تشكل خطرا على مستعمليها وخاصة الاطفال .

وتم خلال الحملة تفتيش عدد من المحلات وضبط ومصادرة العشرات من الالعاب النارية فيما جرى ايضا تحرير مخالفات لاصحاب المحلات .وناشدت الشرطة جمهور المواطنين عامة واصحاب المحلات التجارية خاصة عدم بيع هذه الالعاب الخطيرة والمفرقعات للاطفال في ظل الارتفاع الحاد في اصابات الاطفال جراء المفرقعات والالعاب النارية خاصة في شهر رمضان المبارك وعشية عيد الفطر .والى ذلك فان بلدة كفرمندا قد شهدت ليلة امس اصابة شاب 19 عاما باصبات متوسطة في يده جراء لعبه واستعماله مفرقعات وتم تحويله للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .