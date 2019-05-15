اطلاق, نار, على, محطتي, وقود, على, شارع, 85, في, الجليل,

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محطتي وقود على شارع 85 في منطقة الجليل بوابل من الرصاص فجر اليوم الاربعاء .

وافيد ان عملية اطلاق النار تمت من سيارة عابرة من المكان .ولم تتضح بعد خلفية الحادث فيما افيد انه اسفر عن اضرار دون اصابات تذكر .