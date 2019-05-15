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اطلاق نار على محطتي وقود على شارع 85 في الجليل



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تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محطتي وقود على شارع 85 في منطقة الجليل بوابل من الرصاص فجر اليوم الاربعاء .



وافيد ان عملية اطلاق النار تمت من سيارة عابرة من المكان .


ولم تتضح بعد خلفية الحادث فيما افيد انه اسفر عن اضرار دون اصابات تذكر .




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