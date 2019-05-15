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احتراق سيارة رجل في كفرمندا وشبهات للحرق العمد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شب فجر اليوم الاربعاء حريق في سيارة تعود ملكيتها لرجل 57 عاما من بلدة كفرمندا .


وقد اسفر الحريق عن اضرار جسيمة دون اصابات تذكر .

وتحقق الشرطة في شبهات الحرق العمل واتجاهات تحقيق اخرى .







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