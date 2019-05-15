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اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع بجريمة قتل الفنان توفيق زهر بالخطأ بعد اطلاق نار على مخبز بالمدينة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة لواء الشمال فجر اليوم الاربعاء شابين (32 و 24 عاما) من سكان مدينة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل الفنان توفيق زهر 58 عاما ابن مدينة الناصرة خلال تواجده برفقة حفيدته صدفة قرب مخبز حيث تعرض المخبز لاطلاق نار من قبل مجهولين واصيب توفيق زهر وتوفي متأثرا بجراحه .


وافيد ايضا انه في تمام الساعة 11 ظهر ستنظر المحكمة في الناصرة بطلب تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .


والى ذلك فان المحكمة قد مددت امر حظر نشر تفاصيل الجريمة وهوية المشتبهين الضالعين في القضية حتى يوم 12-6-2019 .




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