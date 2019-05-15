بعد مرور الأسبوع الأول من عرضه، قال الممثل المصري ​محمد إمام​ ان مسلسله "​هوجان​" يحتل المرتبة الاولى في شهر رمضان، حيث انه كتب عبى حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمدلله ‎ هوجان رقم 1 في رمضان".

ولاقى منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم الشديد بالمسلسل.ويجسد إمام في المسلسل شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة، ولذلك يطلق عليه شباب المنطقة الشعبية التي يعيش فيها "هوجان"، ويعيش قصة وتتغير حياته داخل القرية، ليصبح له شأن كبير في الحياة الاجتماعية.