غريزمان, يودع, أتلتيكو, مدريد.., وبرشلونة, يراقب,

وضع الدولي الفرنسي أنطوان غريمان حدا لمسيرته مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن نقل لإدارة النادي المدريدي رغبته في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ونشر الحساب الرسمي لأتليتكو مدريد عبر "تويتر" فيديو للنجم الفرنسي قوله: "لقد كانت 5 سنوات رائعة معكم،" مضيفا " "ستكونون دائما في قلبي شكرا لكم جميعا".وشهد الثلاثاء اجتماعا بين ميغيل أنخيل مارين، رئيس أتلتيكو في وجود كل من أندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي ودييغو سيموني المدرب الأرجنتيني لمعرفة القرار النهائي للمهاجم الفرنسي.وكشف غريزمان عن رغبته بالرحيل عن النادي المدريدي، على الرغم من امتداد عقده حتى 2023 بعدما جدده في الموسم الماضي. وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.واتفق النجم الفرنسي على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ قميتها 120 مليون يورو للموافقة على تلك الرغبة.وكان غريزمان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، ولكنه فضل البقاء في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ورفض العرض الكتالوني، ويبدو أنه سيكون قريبا للغاية للانتقال إلى ملعب "كامب نو" في الموسم المقبل.وترغب العديد من الأندية في الاستعانة بخدمات النجم الفرنسي أبرزهم باريس سان جرمان، بالإضافة إلى وجود بايرن ميونيخ الذي يلعب فيه صديقه المقرب لوكاس هيرنانديز.