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الفلسطينيون يستعدون اليوم لإحياء الذكرى (71) للنكبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفلسطينيون في الداخل والشتات اليوم الأربعاء لإحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة.



وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوات إلى مليونية جديدة تنطلق بعد صلاة الظهر من جميع أنحاء قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق القطاع إحياء لذكرى النكبة ورفضا لصفقة القرن والحصار الاسرائيلي.


الى ذلك قرر الجيش الاسرائيلي استقدام تعزيزات إلى المنطقة المحيطة بالسياج الفاصل ونشر بطاريات القبة الحديدية في المستوطنات المحيطة بالقطاع.




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