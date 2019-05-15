خامنئي:, لن, تكون, هناك, أي, حرب, مع, الولايات, المتحدة,

أكد المرجع الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن الحرب مع أمريكا لن تقع، وأن المقاومة هي الخيار النهائي للشعب الإيراني، مشددا على رفض التفاوض مع إدارة واشنطن.

وقال خامنئي وفقا لوكالة "روسيا اليوم "، خلال استقباله كبار المسؤولين الايرانيين، إن "خيار إيران النهائي هو مقاومة الضغوط الأمريكية"، مؤكدا على أن "الحرب الحالية حرب إرادات وإيران ستنتصر في هذه المواجهة".وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أن "إيران لا تسعى إلى الحرب، لأنها تدرك أنها ليست في صالحها".وجدد خامنئي رفض القيادة الإيرانية التفاوض مع الولايات المتحدة على "ملف إيران النووي".ووصف المرشد الأعلى في إيران، فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة بـ "سم قاتل"، مضيفا، أنه "طالما تتصرف الإدارة الأمريكية الحالية هكذا، فإن التفاوض معها هو سم زعاف، التفاوض يعني التعامل، ولكن من وجهة نظر أمريكا، التفاوض حول نقاط قوتنا".