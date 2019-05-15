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اصابة شاب باطلاق نار على منزل في عيلبون



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة اثر اصابته خلال اطلاق نار على منزل في بلدة عيلبون بعد منتصف الليلة الماضية.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لاستكمال العلاج في مستشفى بوريا ووصفت حالته بالمتوسطة.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار على منزل في عيلبون




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