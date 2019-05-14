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بعض النصائح المهمة للصيام بدون عطش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المعروف أن أغلب الصائمين يعانون من الشعور بالعطش أثناء يوم رمضان أكثر من شعورهم بالجوع، لذلك تنشر "العربية.نت" نصائح معينة تساعد الصائم على التخفيف من شدة عطشه. 

ومن هذه العادات التي ينصح بها أخصائيو التغذية، شرب نحو 8 أكواب من الماء على فترات متقطعة بين الإفطار والسحور، فالجشم يقوم بتخزين كميات معينة من الماء ويتركها لوقت حاجته لها.

وأيضا، تجنب الأغذية والسوائل السكرية خاصة عند وجبة السحور، فالسكريات عادة تسحب السوائل من الدم وخلايا الجسم. 
كذلك، تجنب التوابل الحارقة والأغذية المالحة، لأن أكل التوابل والأطباق المالحة يزيد حاجة الجسم لشرب الماء. 
كما ينصح الخبراء بتجنب تناول الوجبات السريعة، لأنها تثبط إشارات الشعور بالشبع، وتعزز الشعور بالجوع والعطش.  
ويؤكد الخبراء أيضا على ضرورة تناول الخضار والفواكه، فهي تحوي نسبة كبيرة من الماء. 
وينصح أيضا بالتقليل من مشروبات الكافيين، لأنها تسبب فقدان الأملاح والماء من الجسم.
بعض النصائح المهمة للصيام بدون عطش




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