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جريزمان يودع جماهير أتلتيكو مدريد برسالة عاطفية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجَّه الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، رسالة وداع لجماهير النادي، بعد أن أعلن اليوم الثلاثاء، رحيله عن الروخيبلانكوس، الصيف المقبل.

ونشر أتلتيكو مدريد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لجريزمان يقول خلاله: "لقد عشت 5 سنوات رائعة هنا. شكرًا جزيلًا لكم على كل شيء. ستظلون دائمًا في قلبي".
وأضاف: "أردت أن أخبركم أنني اتخذت قرار مغادرة النادي، الصيف المقبل، للتعرف على أشياء جديدة، وكي أواجه تحديات أخرى".
وأنهى المهاجم الفرنسي، الفيديو الوداعي، قائلًا: "شكرًا جزيلًا لكم من أعماق قلبي، وأراكم لاحقًا".
كان أتلتيكو مدريد، أعلن رسميًا، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنَّ جريزمان، أبلغ النادي، بنيته الرحيل، الصيف المقبل.
جريزمان يودع جماهير أتلتيكو مدريد برسالة عاطفية




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