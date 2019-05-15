نتنياهو: لدينا علاقات مزدهرة مع جيراننا العرب وسنتصدى لايران سويا

قال رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "ان اسرائيل تتوحد مع الكثير من العرب والمسلمين لصد ما وصفه بالعدوان الايراني" وقال خلال احتفالية أقيمت في بالقدس بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان للاحتفال بمرور عام على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإعلان عن نقل مقر إقامة السفير الأمريكي إليها "هناك ازدهار جديد ونهضة جديدة للعلاقات بيننا وبين الكثير من جيراننا العرب ودول إسلامية غير عربية كثيرة. نحن موحدون في الرغبة لصد العدوان الإيراني. يجب على دولة إسرائيل وجميع دول المنطقة وجميع الدول التي تريد إحلال السلام في العالم أن تقف معا إلى جانب الولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني. علينا أن نستمر في تعزيز قوة دولة إسرائيل وتحالفها المهم مع أمريكا".