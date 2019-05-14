مناشدة, بالبحث, عن, الشاب, ياسر, عثامنة, من, فقوعة, بعد, ان, اختفت, اثاره, خلال, عمله, في, طمرة,

ناشدت عائلة الشاب المفقود ياسر محمد محمود عثامنة المعروف باسم ياسر القحصو من سكان فقوعة جنين والذي فقدت اثاره منذ اسبوعين حيث كان يعمل في مدينة طمرة المساعدة بالبحث عنه ، كل من لديه معلومة عن مكان تواجد الشاب الرجاء التواصل مع اقربائه على الهاتف المرفق 0598757355

ولكم جزيل الشكر