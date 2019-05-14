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مناشدة بالبحث عن الشاب ياسر عثامنة من فقوعة بعد ان اختفت اثاره خلال عمله في طمرة



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ناشدت عائلة الشاب المفقود ياسر محمد محمود عثامنة المعروف باسم ياسر القحصو من سكان فقوعة جنين والذي فقدت اثاره منذ اسبوعين حيث كان يعمل في مدينة طمرة المساعدة بالبحث عنه ، كل من لديه معلومة عن مكان تواجد الشاب الرجاء التواصل مع اقربائه على الهاتف المرفق 0598757355

ولكم جزيل الشكر
مناشدة بالبحث عن الشاب ياسر عثامنة من فقوعة بعد ان اختفت اثاره خلال عمله في طمرة




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