الناصرة:افطار, رمضاني, لمركز, السلطات, المحلية, بمشاركة, رؤساء, المجالس, والبلديات, العربية,

نظم مركز السلطات المحلية في البلاد، مساء اليوم الثلاثاء في فندق رمادا في الناصرة، مأدبة افطار جماعي لرؤساء السلطات المحلية العربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

افتتح الافطار بكلمات دينية ايمانية من قبل نائب رئيس بلدية الناصرة الحاج سمير سعدي، ثم تحدث رئيس بلدية الناصرة البلد المضيف علي سلام مرحبا بالحضور ، حيث تحدث عن العمل المشترك بين الرؤساء ومركز السلطات المحلية ، كما وتحدث حايم بيبس - رئيس مركز السلطات المحلية. وقال:"نرحب بالحضور ونتمنى للجميع أن يحمل معه شهر رمضان الخيرات وأن يعم السلام والأمن والأمان والاطمئنان. رمضان كريم وإفطاراً شهياً وكل عام وأنتم جميعا بآلاف الخيرات".