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تغريم مواطن من الغريفات بشبهة القاء نفايات في منطقة مفتوحة



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"بالتعاون بين الشرطة والنيابة العامة لواء الشمال ووزاررة حماية البيئة انطلقت حملة لحماية البيئة ومخالفة المعاقبين ".

وأضاف البيان :"خلال نشاط للشرطة في الزرازير تم ضبط سائق شاحنة بسنوات الاربعين من عمره من سكان الغريفات وهو يلقي النفايات ومخلفات بناء في منطقة مفتوحة قرب البلدة , تم تغريمه بمبلغ 4000 شيقل ودفع اجرة حجز الشاحنة بمبلغ 4877 شيقل وتم اصدار امر بان يقوم بتنظيف المكان والا سيتم تغريمه .




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