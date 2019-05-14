تغريم, مواطن, من, الغريفات, بشبهة, القاء, نفايات, في, منطقة, مفتوحة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"بالتعاون بين الشرطة والنيابة العامة لواء الشمال ووزاررة حماية البيئة انطلقت حملة لحماية البيئة ومخالفة المعاقبين ".

وأضاف البيان :"خلال نشاط للشرطة في الزرازير تم ضبط سائق شاحنة بسنوات الاربعين من عمره من سكان الغريفات وهو يلقي النفايات ومخلفات بناء في منطقة مفتوحة قرب البلدة , تم تغريمه بمبلغ 4000 شيقل ودفع اجرة حجز الشاحنة بمبلغ 4877 شيقل وتم اصدار امر بان يقوم بتنظيف المكان والا سيتم تغريمه .