هجوم على محطتي ضخ بترول في السعودية

اقرت السعودية بان محطتي ضخ بترول - تابعتين لشركة "أرامكو" في منطقة الرياض، قد تعرضتا صباح اليوم لهجوم إرهابي عن طريق طائرات "درون" بدون طيار. وشجب وزير الطاقة السعودي خالد بن العبد العزيز الفالح هذا العمل واصفا إياه بالارهابي والجبان، وقال: "ان هذا الهجوم الذي خلف اضرارا محدودة، استهدف امدادات النفط للعالم وان الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها". وأضاف ان شركة أرامكو أوقفت الضخ في خط الانابيب الذي تم استهدافه. وأكدت أرامكو عدم وقوع أي إصابات عن هذا الهجوم، لافتة إلى أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز "لم تتأثر". وقد ذكرت قناة الميادين اللبنانية ان سبع طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن اغارت على منشأت حيوية في السعودية. وقال مصدر عسكري حوثي إن القصف يأتي في اطار عملية عسكرية واسعة النطاق. وشجبت الجامعة العربية عصر اليوم الاستهداف الإرهابي للنفط في السعودية وقالت انه يهدد أمن العالم واقتصاده.