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واتساب تستنجد بوزارة العدل الأميركية بعد حادثة "الاختراق"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحالت شركة "فيسبوك" المالكة لـ"واتساب"، حادثة التسلل الإلكتروني الذي تعرض له مستخدمون، إلى وزارة العدل الأميركية، وفق ما نقلت "رويترز" عن متحدث باسم التطبيق.

وأضاف المتحدث أن الهجوم كان "متطورا جدا"، لكنه لم يفصح عن عدد المستخدمين المتضررين.
وذكرت الشركة أن الهجوم يحمل "كافة السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات في مجال المراقبة". 
وكان "واتساب" قد حث المستخدمين، الثلاثاء، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه بعد بلاغ بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم دون علمهم.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن نقطة ضعف في تطبيق "واتساب"، مكنت مهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على التطبيق.
وأضافت أن البرنامج الخبيث طورته مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، ويصيب هواتف آندرويد وأبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرقا من المهندسين عملت على مدار الساعة في سان فرانسيسكو ولندن على علاج نقطة الضعف في التطبيق وبدأت في وضع علاج على خوادمها يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، وأصدرت تعليمات للمستخدمين الاثنين.  وقالت مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية ردا على سؤال عن تقرير الصحيفة: "إن التكنولوجيا التي تستخدمها مصرح بها من جهات حكومية بغرض واحد هو مكافحة الجريمة والإرهاب"، مضيفة أنها "لا تقوم بتشغيل النظام بنفسها".
وأوضحت الشركة "نحقق في أي مزاعم يعتد بها عن سوء استخدام وإذا تطلب الأمر، نتخذ إجراء، بما في ذلك وقف نظام التشغيل. ولا يمكن تحت أي ظرف ان تكون المجموعة متورطة في تشغيل أو تحديد المستهدفين لهذه التكنولوجيا التي تستخدمها أجهزة المخابرات وهيئات إنفاذ القانون وحدها".
واتساب تستنجد بوزارة العدل الأميركية بعد حادثة "الاختراق"




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