أتلتيكو مدريد يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة

يؤمن أتلتيكو مدريد الإسباني، أن نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، اقترب أكثر من أي وقتٍ مضى من الانضمام لصفوف برشلونة. ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن أتلتيكو استسلم فيما يخص إمكانية بقاء جريزمان داخل "واندا ميترو بوليتانو"، في ظل تأكده من اتفاق اللاعب مع البارسا على كل تفاصيل الصفقة. الإذاعة الإسبانية أكدت أن هناك اجتماعا سوف يعقد هذا الأسبوع بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو مدريد من أجل الاتفاق على قيمة الصفقة. ولفتت إلى أن هناك خيارًا آخر هو أن يدفع برشلونة، الشرط الجزائي في عقد جريزمان، والذي سيصبح بقيمة 120 مليون يورو، بداية من 1 يوليو/ تموز المقبل. وشهد الصيف الماضي مفاوضات مكثفة بين برشلونة وجريزمان، حيث كان الأخير قريبا للغاية من الرحيل إلى كامب نو، قبل اتخاذ قرار مفاجئ بالبقاء مع أتلتيكو مدريد.