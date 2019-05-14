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رئيس الهستدروت يناشد كحلون ايقاف المس بمخصصات التقاعد ذات الاقدمية‎



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توجه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد برسالة الى وزير المالية موشيه كحلون طالبه خلالها العمل فورا لتأجيل موعد اجراء الخصم المتوقع على مخصصات التقاعد التي يتلقاها اعضاء صناديق التقاعد ذات الاقدمية ضمن التسوية. 


ويأتي توجه بار دافيد هذا استمرارا لتوجه سابق له الشهر الماضي حذر فيه انه ومع بداية شهر يونيو القادم 2019 سيتم المس بمخصصات التقاعد لمئات آلاف اعضاء صناديق التقاعد ذات الاقدمية ضمن التسوية. 

ويتجلى المس المتوقع بهذه المخصصات بخصم بنسبة 1.259% مما يعني خصم مبالغ لا يمكن تجاهلها من جمهور المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه المخصصات في حياتهم اليومية.  

 "نحن نتحدث عن مس بكل معنى الكلمة في حق المتقاعدين في العيش بكرامة، اذ ان هذا الخصم في المخصصات يعني المس بقدرتهم على شراء الطعام والادوية وكافة احتياجات الحياة الاساسية" حسب ما كتبه بار دافيد في رسالته. واضاف ايضا " جمهور المتقاعدين ليس من المفترض به ان يدفع ثمن التأخير من أجل ايجاد حل ملائم لهذه المعضلة، وان يدفع ثمن التأخير حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة". 

وناشد بار دافيد كحلون العمل حالا لتأجيل موعد الخصم وتعيين جلسة عاجلة حول هذه القضية وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية تجاه الجمهور صاحب الاقدمية.  
رئيس الهستدروت يناشد كحلون ايقاف المس بمخصصات التقاعد ذات الاقدمية‎




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