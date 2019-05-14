مصرع, شاب, غرقاً, في, منتجع, الساخنة,

لقي شاب مصرعه عصر اليوم الثلاثاء بعد غرقه في منتجع الساخنة , وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن شاب (28 عاماً)كان ضمن مجموعة طلاب من الولايات المتحدة قد وصل الى منتجع الساخنه وغرق هناك .

الطواقم الطبية وصلت للمكان واعلنت وفاته على الفور .