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مصرع شاب غرقاً في منتجع الساخنة



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لقي شاب مصرعه عصر اليوم الثلاثاء بعد غرقه في منتجع الساخنة , وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن شاب (28 عاماً)كان ضمن مجموعة طلاب من الولايات المتحدة قد وصل الى منتجع الساخنه وغرق هناك .


الطواقم الطبية وصلت للمكان واعلنت وفاته على الفور . 
مصرع شاب غرقاً في منتجع الساخنة




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