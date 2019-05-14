بوتين, سيبحث, مع, بومبيو, وضع, إيران, وسوريا, وفنزويلا, ونزع, السلاح, النووي, الكوري,

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي، مجموعة واسعة من القضايا والمسائل الهامة.

وذكر بيسكوف، أن الرئيس بوتين، سيستقبل الضيف الأمريكي بعد انتهاء مباحثات الأخير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "سيستقبل الرئيس بوتين، الوزيرين لافروف وبومبيو، اللذين سيعرضان عليه نتائج مباحثاتهما التي ستجري اليوم في سوتشي".وأشار ممثل الكرملين، إلى أنه سيتم خلال اللقاء كذلك، بحث مجموعة من المسائل الآنية، بما في ذلك قضايا العلاقات الثنائية، والاستقرار الاستراتيجي، ونزع السلاح النووي. وسيتم كذلك خلال لقاء الرئيس بوتين مع الوزيرين، بحث القضايا الإقليمية الساخنة، مثل أوضاع إيران وسوريا وفنزويلا، ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وغيرها من القضايا الأخرى".