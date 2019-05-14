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محامو نتنياهو يتسلمون مواد التحقيق المتعلقة بملفات الفساد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اخذ المحامي  احد وكلاء دفاع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من مكاتب النيابة العامة في لواء تل ابيب اليوم، مواد التحقيق المتعلقة بملفات الفساد المنسوبة لموكله.



 وجاء من ديوان رئاسة الوزراء: ان "الامر تسنى بعد توصل السيد نتنياهو الى تسوية مؤقتة مع المحامي حداد بشان تحويله سلفة على حساب اتعابه". 


وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة فان المحامي حداد ابلغ المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت، عن نيته اجراء اتصال معه حتى يوم الاثنين المقبل بهدف تحديد موعد لجلسة المساءلة لموكله.




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