اعتداء, وحشي, على, دب, أوقعه, من, أعلى, جرف, صخري!,

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مؤثرة كان ضحيتها دب بني اللون مسكين، تعرض للرجم الوحشي بالحجارة، ما أدى إلى سقوطه من أعلى جرف صخري في الهند.

وتحدثت مصادر محلية عن ضلوع سكان قرية هندية في الحادثة الوحشية، التي استهدفت دبا بنيا كان يحاول التشبث بمنتصف جرف صخري بينما يرجمه القرويون بالحجارة بطريقة بربرية، ما تسبب بفقدانه توازنه وسقوطه من أعلى الجرف إلى واد عميق.وبعيد سقوط الدب، هتف القرويون المتورطون في الحادثة التي جرت في مقاطعة "كارجيل"، في الهند فرحين "بالنصر".كما أكدت المصادر مطاردة القرويين للدب لمسافة ليست بالقصيرة، قبل أن يقدموا على محاصرته ورجمه حتى يقع في الوادي، في حين ولد المقطع موجة غضب عارم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ طالب المتابعون السلطات بالتحرك فورا ومحاسبة الجناة.وفي تلك الأثناء، أعلنت السلطات الهندية أنها تحقق جديا بالحادثة وتعاين المقاطع المصورة بهدف التعرف على المتورطين، وأطلقت مهمة إنقاذ للعثور على الدب المسكين، الذي يعتقد أنه نجا من الحادثة ولكن بإصابات خطيرة.