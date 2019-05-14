رسميا.., دي, روسي, يعلن, رحيله, عن, روما, بعد, 18, عاما,

أعلن نادي روما رسميا رحيل قائده دانييلي دي روسي مع نهاية عقده في يونيو القادم، ليسدل الستار على مسيرة امتدت لـ18 عاما للاعب في قلعة نادي العاصمة الإيطالية.

وجاء إعلان روما عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، الذي أوضح أن دي روسي سيرحل عن الفريق لكنه لن يسير على خطى قائده السابق فرانشيسكو توتي بعدم اللعب لأي فريق بعده، بل سيبحث عن مغامرة كروية جديدة بعمر الخامسة والثلاثين في مكان آخر.ويخوض بطل مونديال 2006 مباراته الأخيرة بقميص "الذئاب" على الملعب الأولمبي في العاصمة في الـ 26 من الشهر الحالي حين يلعب روما مع ضيفه بارما في المرحلة الـ38 والأخيرة من الدوري المحلي.وستكون المباراة الأخيرة مصيرية لنادي العاصمة الذي يقاتل من أجل محاولة الحصول على أحد المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كونه يتخلف حاليا بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان الثالث، و3 عن أتالانتا الرابع قبل مرحلتين على نهاية الموسم.وخاض دي روسي 615 مباراة مع روما وسجل له 63 هدفا في جميع المسابقات وأحرز معه لقب كأس إيطاليا مرتين عامي 2007 و2008، إضافة إلى كأس السوبر عام 2007.