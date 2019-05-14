فتاة, ايرانية, تهدد, عرش, ايشواريا, راي,

ممثلة بوليوود ايشواريا راي باتشان معروفة في سينما بوليوود، وجميع أنحاء العالم وتحظى بشعبية كبيرة في هوليوود أيضا بعد ظهورها في عدد قليل من الأفلام في الغرب، ولا نبالغ إذ قلنا إنها تستحوذ على العناوين الرئيسية بمجرد نشر أخبارها سواء كانت في إجازة أو أثناء الإعلان عن مشروع فني جديد.

اليوم ، تجذب ملكة جمال العالم السابقة عناوين الأخبار مرة أخرى ليس بسبب تعاقد جديد أو جلسة تصوير، لكن لأن مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وجدت لها فتاة تشبهها بشكل كبير .الموديل الإيرانية الفاتنة ماهلاجا جابري، التي لديه قاعدة متابعين ومعجبين كبيرة، تتخطى 2.7 مليون على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برزت الى “الميديا” مؤخرا، لأنها تملك تشابه كبير مع ايشواريا.بعيون رمادية وشفاه محددة جيدًا ، تم اختيار ماهلاجا كأجمل امرأة في العالم بعد استطلاع للرأي ، وفقًا لما ذكره موقع Mensxp.ومن ناحية أخرى ، جعلت ايشواريا الهند تفخر في جميع أنحاء العالم عدة مرات بأسلوبها واتزانها وعملها في أفلام هوليوود، وكانت ايشواريا ، التي تمثل الهند في مهرجان كان السينمائي الدولي ، قد شوهدت لآخر مرة على الشاشات في فيلم “فاني خان”، إلى جانب أنيل كابور و راجكومار راو.