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عائلة زهر تلتقي رئيس بلدية الناصرة - الشائعات لا تهمنا يعنينا عمل الشرطة وتعقبها للموضوع والوصول للجناة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام عدد من عائلة زهر يمثلون العائلة بالاجتماع برئيس بلدية الناصرة علي سلام اليوم الثلاثاء 14/05/2019 وبحضور نواب رئيس البلدية وقائد شرطة الناصرة وقدس الأب اميل شوفاني والمطران رياح ابو العسل واسعد ابو ناجي وسامي شاهين وعدد من كبار الموظفين في البلدية وذلك لاستبيان الحقائق حول الحدث الاجرامي والفاجعة التي حلت بعائلة  الزهر ومدينة الناصرة أثر مقتل الفنان النصراوي الأصيل توفيق زهر أبا جريس.


الأب الارشتمندريت أميل شوفاني ابتدأ الاجتماع مؤكداً انه اجتماع بين ابناء المدينة الواحدة يهدف الى توضيح الحقائق وتأكيد التعاون بين الجميع لغرض التوصل للجناة.


رئيس بلدية الناصرة علي سلام سرد بإسهاب دور البلدية منذ اللحظة الأولى لسماع الخبر من تواجد الرئيس ونوابه ومساعديه في مكان وقوع الجريمة وثم الانتقال الى المستشفى الى زيارة العائلة وحضور مراسيم التشييع والتعزية والنعي ومن ثم اصدار بيان باسم البلدية حول الفاجعة والاجتماع بقيادة لواء الشمال بكامل أجهزتها حول موضوع مقتل توفيق زهر ووضح رئيس البلدية بما لا يقبل التأويل ان الناصرة عائلة واحدة متراصة والجريمة ضربت كل بيت نصراوي في الصميم وان الناصرة عصية على الفتن والشائعات وتحقيق الشرطة وهو الذي سيظهر الحقيقة ويكشف الجناة وان الشائعات وان أضرت في هذا المرحلة لكنها لن تصمد طويلاً .


وتحدث رئيس البلدية عن العلاقة الوطيدة بعائلة الزهر بشكل عام والعلاقة الخاصة التي ربطت بلدية الناصرة بالمرحوم لا سيما التعاون الكبير مع دائرة الثقافة والرياضة والشباب بحيث كان معتمداً في أغلب الفعاليات الفنية.


قائد شرطة الناصرة أكد ان هناك تقدم في القضية وان الجريمة بشعة وتخص كل فرد في المدينة وان الشرطة اجتمعت بعائلة الفقيد وها هي تلتقي ببقية الأطراف اليوم في مبنى البلدية هناك حاله من الاستعداد في الشرطة وجاهزية لضرب كل المجرمين الباحثين عن ادخال المدينة لدائرة التوتير والعنف بحيث أحضرت اعداد اضافية من رجال الشرطة .


عن عائلة الفقيد تحدث بولس زهر حيث قال : عائلة زهر عائلة مسالمة بعيدة كلياً عن الاجرام والعنف الجلسة تهدف الى ضم صوتنا لمطالب رئيس البلدية حول الكشف عن الجناة ومعاقبتهم ليكون العقاب رادعاً لأولئك الذين يحاولون جر المدينة الى العنف.


الشائعات لا تهمنا يعنينا عمل الشرطة وتعقبها للموضوع والوصول الى الجناة.


ووجه شكره الى رئيس البلدية على كل خطواته ومتابعاته في الاحداق الاخيرة مؤكداً ان الناصرة جميعها فقدت أبا جريس ابن الناس جميعاً.





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