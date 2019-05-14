هازارد:, لقد, اتخذت, قراري,

أطلق مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي إيدين هازارد، تصريحات جديدة تتعلق بمستقبله مع النادي، لا سيما بعد تنامي الحديث عن رغبته في الرحيل إلى ناد آخر.

وبدت تصريحات هازارد، التي جاءت عقب مباراة نادي تشلسي مع ليستر سيتي وانتهت بدون أهداف الأحد، كأنها تأكيد لتصريحات سابقة كانت تشير إلى احتمال رحيله عن النادي في الميركاتو الصيفي.وترجح تقارير إخبارية عدة أن الوجهة المقبلة للاعب هازارد ستكون ريال مدريد، إلا أن عقده مع تشيلسي ينتهي في 2020، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين.وإذا ما أصر اللاعب على الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فإنه سيكون أمام خيارين: إما أن يعرضه تشيلسي للبيع بالتراضي، أو أن يدفع الفريق الآخر الشرط الجزائي للانتقال.