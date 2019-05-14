تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هازارد: لقد اتخذت قراري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلق مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي إيدين هازارد، تصريحات جديدة تتعلق بمستقبله مع النادي، لا سيما بعد تنامي الحديث عن رغبته في الرحيل إلى ناد آخر.



وبدت تصريحات هازارد، التي جاءت عقب مباراة نادي تشلسي مع ليستر سيتي وانتهت بدون أهداف الأحد، كأنها تأكيد لتصريحات سابقة كانت تشير إلى احتمال رحيله عن النادي في الميركاتو الصيفي.


وترجح تقارير إخبارية عدة أن الوجهة المقبلة للاعب هازارد ستكون ريال مدريد، إلا أن عقده مع تشيلسي ينتهي في 2020، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين.


وإذا ما أصر اللاعب على الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فإنه سيكون أمام خيارين: إما أن يعرضه تشيلسي للبيع بالتراضي، أو أن يدفع الفريق الآخر الشرط الجزائي للانتقال.




كلمات متعلقة

هازارد:, لقد, اتخذت, قراري,

تابعونــا

إلقاء القبض على مارادونا إلقاء القبض على مارادونا 2019-05-23 | 11:27:38

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم...

ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي 2019-05-23 | 09:37:46

لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...

الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا 2019-05-23 | 09:35:25

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...

نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا 2019-05-22 | 23:35:55

ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...

مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء 2019-05-22 | 20:54:33

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...

رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة 2019-05-22 | 17:02:31

تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...

دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ 2019-05-22 | 14:55:38

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...

زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية 2019-05-22 | 13:47:16

أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...

دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب 2019-05-22 | 13:30:34

يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للموافقة على بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا،...

تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة 2019-05-22 | 11:36:42

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكرالتأمين الوطني ملايين نصب احتيال شبكة سرقة مبالغ شيكل كفرمندا حيفا مشتبهون ام ابنتها سنقرط القدس سوزان فقدان اثار شعفاط خطر الشرطة تناشد المساعدة الجمهور البحث اعمال اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان وقفات احتجاجية اعتداء طالبات غاز مسيل دموع قرية جسر الزرقاء مداخل مدارس شروق اعدام ميداني القدس طعن اطلاق نار البلدة القديمة ...القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة سرقة قطع سلاح m16 مخزن اسلحة الجليل عملية طعن عربي يهودي بار ليف القدس الشرطة مصاب خطيرة سكين ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية حيفا مسيرة طلعة العذراء اغلاق شوارع الشرطة احتفالات عيد مدينة كفر قاسم تشييع جثمان الطالب محمد مهدي رابي طالب سوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر مواجهات الشرطة سخنين اعتقالات 16 مشتبها شابا القاء حجارة حرق اطاراتثانوية جت تحتفل تخريج الفوج ال 34 طلابها مدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com