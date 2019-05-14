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شرب القهوة يطيل العمر.. ودراسة تكشف عدد الأكواب "المثالي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشارت دراسة جديدة إلى أن الإكثار من شرب القهوة يرفع متوسط العمر المتوقع لأكثر من عامين، كما حددت العدد المثالي لأكواب القهوة يوميا.



ونشرت مجلة طبية أوروبية دراسات مفادها أن كوبين من القهوة يوميا، يرفعان معدل العمر بنحو عامين، عن المعدل الطبيعي، وفقا لموقع "سي تي في".


وراجع الباحثون 40 دراسة سابقة تتعلق بقضية شرب القهوة ومتوسط العمر، واعتمد البحث في حالة أكثر من 3.8 مليون مشارك و450 ألف حالة وفاة.


وقالت الدراسة إن شرب كوبين من القهوة يوميا يزيد متوسط العمر، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة نهائيا.


وكانت دراسة سابقة في 2017 أشارت إلى أن تناول 3 أو 4 أكواب من القهوة، تقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب، وتزيد من متوسط العمر المتوقع.


وأشارت الدراسة إلى أن شرب القهوة "باعتدال" سيرفع العمر المتوقع بنحو عامين، بغض النظر عن عمر الشخص وعاداته الصحية.




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