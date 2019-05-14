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الإفراج عن الفتى اليهودي المتهم بقتل عائشة الرابي



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قررت المحكمة المركزية في اللد اليوم الافراج عن الفتى اليهودي المتهم بقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزل جده وجدته. 



كما تقرر ان يضع سوار تتبع الكتروني.

 وارجأت المحكمة الافراج عن الفتى حتى يوم غد لافساح المجال امام النيابة العامة تقديم استئناف للقرار.


وخلال جلسة المحكمة أوضح المحامي الموكل بالدفاع عن الفتى بأن نتائج معهد الطب الشرعي كشفت أن الضربات التي تلقتها المرحومة في جمجمتها تتطلب قوة كبيرة جدا، كما وأن حجرا واحدا لا يمكن أن يؤدي الى مقتلها.  




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