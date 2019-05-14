مدرسة, راهبات, الفرنسيسكان, في, الناصرة, تكرم, المفتش, القطري, للمدارس, الأهلية, د., هاني, فرّاج,

احتفلت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة يتكريم د. هاني فرّاج المفتش القطري للمدارس الأهلية في أجواء عائلية تميّزت بالتقديروالمودة وذلك بمبادرة من مديرة المدرسة الأخت فيليبا عرّاف وبمناسبة إنهاء عمله ووصوله سن التقاعد.

تقدّم الحضور الأم دانييلا نزليان مستشارة دير الراهبات والمدرسة ورئيسة ومديرة المدرسة الأخت فيليبا عرّاف والطاقم الإداري، وحضر اللقاء جميع أعضاء الأسرة التدريسية في المراحل التعليمية المختلفة.افتتح البرنامج بترنيمة "كاترينا أنتِ لنا الأم" تيمناً بالطوباوية كاترينا تروياني المؤسّسة للراهبات الفرنسيكانيات مُرسلات قلب مريم الطاهر. وقرات المربية كلوديت شاهين فصلاَ من رسالة القديس بولس الى أهل فيليبي. تلتها المديرة الأخت عرّاف، وشرحت مضامين الرسالة الواردة في الكتاب المقدس. وشكرت المحتفى به د.فراج على عمله المهني الدؤوب من أجل رفع شأن المدارس الأهلية، وتفانيه لإيصال رسالتها الروحية والإنسانية والتربوية عامةَ، وامتدحت جهوده المباركة في دعم مدرستنا خاصة وتقديم التوجيهات والارشادات. وقد أصبح فرداً محبوباً من أفراد العائلة الفرنسيسكانية. ورفعت دعاءًالى الباري تعالى أن يُغدق عليه وعلى اسرته وافر الصحة والعافية متمنية أن يُكمل مشوار حياته بين أسرته الكريمة وأحبائه، وقدمت له ايقونة العائلة المقدسة عربون المحبة والتقدير والشكر.قدّم د. هاني فراج شهادة حياة في محطات هامة في حياته الروحية والانسانية والمهنية. من معلم للغة العبرية بعد حصوله على اللقب الأول الى مدير مدرسة ثانوية فمرشد للغة العبرية ثم الحصول على وظيفة التفتيش على المدارس الأهلية المسيحية قطرياً. وقال: اطلعت على انجازات هذه المؤسسات وأيقنت أن نتائج التحصيل المرتفعة وحسن نظامها صادران عن إيمانها برسالتها الروحية والإنسانية والتربوية. فهي ليست مدارس انتقائية ولكنها تعمل بجدٍ ومهنية لخير النشء ورد الوزنات مضاعفة للأهل. لمدرستكم مكانة خاصة عندي. أقدر الجهود المبذولة في عمل مديرتها الأخت فيليبا عرّاف وأسرتها التدريسية. وقد أشاد المدير العام لوزارة التربية السيد شموئيل أبوآب والدكتورة أورنا سمحون مديرة لواء الشمال في الوزارة عند زيارتهما للمدرسة بمكانة هذا المعهد الممتاز وحصول طلابه على علامات مرتفعة بامتحانات البجروت. لا تسرب بينهم ويجرون امتحاناتهم بنزاهة. إدارة حكيمة مثابرة عملها متواصل ومثمر. أقدر هذه الجهود المباركة المساهمة في بناء الإنسان وإعداد الطلاب للمستقبل وللجامعات. أشكر المديرة المتميزة في إدارة المدرسة والمستحقة كل التقدير وقد حصلت المدرسة على جائزة الوزارة لتفوقها في التحصيل العلمي والقيمي الاجتماعي. شكري لجميع الطواقم الإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية وفقكم الله تعالى متمنياَ لكم المزيد من العطاء في حقلي التربية والتعليم.القى الأستاذ يوسف مسعد كلمة مخاطباَ د. فراج جاء فيها: " انتقلتَ الى ميدان التفتيش مفتشاَ مستقيما نزيهاَ همهُ عمله المثمر الذي تطيبه المحبة ويخفف الرضى أعباءه. حققت الكثير لمدارسنا، وكنت مدافعاَ صلباَ عنها لتنال حقوقها. هذه المدارس أشجار نخيل باسقة ثابتة الجذور في الأرض المقدسة، ثمارها إيمان وعلم وقيّم. أبا نزار أنت نور بمبادئك القيمة وأفكارك المشرقة، وأفعالية السوية وأقوالك الموجهه. فالمدينة المبنية على جبل لا تستتر، والمصباح على المسرجة لا يُخفي ضياءه. هكذا انت أعطيت بلا حدود من خبرتك وجهدك وتجربتك، عاملت إدارات المدارس ومعلميها بإحترام ومحبة وبادلوك فيض الاحترام والمحبة والتقدير. أسمى آيات الثناء وخالص المحبة مقرونة بدعائنا الى الله تعالى أن يهبك وعائلتك تمام الصحة والدعة والهناء لتبقى سنداً وذخراً ومنهل عطاء لسنين كثيرة".قدم الاستاذ عماد داي نائب المديرة شرائح محوسبة استعرضت المحطات الهامة في حياة وعمل الدكتور هاني فراج. واختتم اللقاء بالتضييفات بعد أن شكر د. فرّاج إدارة المدرسة وأسرتها التدريسية على هذا التكريم المؤثر والحفاوة التي استقبل وزوجته فيها.