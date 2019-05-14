تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منقوع البابونج فعال في تخفيض مستوى السكر في الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف العلماء بأن تناول مغلي البابونج يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، وينعش الحالة الصحية للمصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.



وقد توصل إلى هذا الاكتشاف علماء جامعة ابيريستويث البريطانية  وزملاؤهم اليابانيون، لذلك فهم ينصحون المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري بضرورة تناول منقوع البابونج يوميا، لأنه يحد من تطور المرض.


ويقول الباحثون "يساعد مغلي البابونج على تخفيض مستوى الغلوكوز في الدم وكذلك يقوم بمكافحة المضاعفات التي يسببها مرض السكري".


كما أظهرت نتائج التجارب التي أجراها المختصون بأن تناول كوبين من منقوع البابونج يوميا يخفض مستوى الغلوكوز في الدم بنسبة 25% لذلك ينصحون بتناول هذه الكمية يوميا للحصول على نتائج جيدة، إضافة إلى فعاليته في مكافحة الالتهابات وتقليل خطر إصابة خلايا البنكرياس الناتجة عن ارتفاع مستوى السكر في الدم.


كما أشار الباحثون أيضا إلى أن البابونج المغلي قد يكون فعالا ضد العمى الناتج عن السكري وأمراض الكلى وضعف عمل الجهاز العصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية.


وكانت نتائج دراسة سابقة أجراها علماء من الولايات المتحدة قد كشفت بأن البابونج يحتوي على مركب كيميائي خاص يستطيع منع تكاثر الخلايا السرطانية.




كلمات متعلقة

منقوع, البابونج, فعال, في, تخفيض, مستوى, السكر, في, الدم,

تابعونــا

كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ 2019-05-23 | 11:28:12

لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا...

دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون 2019-05-22 | 17:00:16

تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...

مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا 2019-05-22 | 14:55:37

حذرت السلطات الصحية في فرنسا من أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"لي...

ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ 2019-05-22 | 13:30:34

كشف علماء جامعة الملكة ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن المرضى الذين يعانون من النوع...

أعراض وجود الحصى في الكلى أعراض وجود الحصى في الكلى 2019-05-22 | 10:40:43

أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في...

الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف 2019-05-21 | 14:50:41

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة،...

طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان 2019-05-21 | 12:40:04

قال الطبيب التركي، ياووز يلدز، رئيس قسم الطب الرياضي في كلية الطب بجامعة العلوم...

اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم 2019-05-21 | 10:45:56

ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم،...

للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين 2019-05-20 | 22:53:57

تشير دراسة أميركية إلى أن النساء كبار السن اللواتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي...

ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال 2019-05-20 | 20:36:49

أظهرت دراسة كندية أن الأطفال في سن الحضانة الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص عدي عاصلة انتخاب رئيس مجلس طلاب البخاري عرابة مدرسة انتخابات تصويت السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىاصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب عبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة مدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية فرع بريد جديد في قرية عرابة زيارة تفقدية ميدانية بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة تمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي رمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com