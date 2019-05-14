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برشلونة يقترب من ضم أصغر قائد فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أكدت تقارير إسبانية أن الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، البالغ 19 عاما، بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة الإسباني ليكون لاعبا للفريق في الموسم المقبل.


وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" إن أحد المسؤولين الكبار في نادي برشلونة عقد جلسة مع الإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب الهولندي للاتفاق على بنود انتقاله إلى النادي الكاتالوني.


وأوضحت الإذاعة أن النادي اتفق بالفعل على معظم بنود التعاقد، ويبقى الاتفاق مع النادي الهولندي نفسه، ليصبح اللاعب كاتالونيا بدءا من الموسم المقبل.



وارتبط في الفترة الماضية المدافع الهولندي البالغ من العمر 19 عاما، والذي أصبح أصغر قائد فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا بالانتقال لصفوف البلوغرانا ليرافق زميله فرينكي دي يونغ المنضم لنادي البرسا.


وقاد دي ليخت فريقه أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل منافسة قوية من قبل 5 أندية على الأقل ترغب في ضمه أبرزها برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.


وقدر موقع "Transfermarkt" المتخصص بانتقالات اللاعبين، وصفقات بيعهم قيمة اللاعب دي ليخت بمبلغ 70 مليون يورو. 


ولعب دي ليخت هذا الموسم 54 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها سبعة أهداف وصنع أربعة، ويلعب بالفريق الأول منذ عام 2016.




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