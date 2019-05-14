تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يترأسهم د. عماد أبو النعاج مدير قسم جراحة الفم والفكين - 10 أطباء من بوريا ضمن أفضل أطباء البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




لأول مرة، يسطع نجم عشرة أطباء رائدين من طاقم المركز الطبي باده - بوريا في قائمة أفضل الأطباء في اسرائيل، التي نشرتها مجلة “فوربس” لعام 2019.  

من بين هؤلاء أربعة أطباء من القسم ذاته، قسم جراحة الفم والفكين، يترأسهم مدير القسم د. عماد أبو النعاج. 


 الأطباء الذين اختيروا في القائمة المرموقة هم: د. عماد أبو النعاج - مدير قسم جراحة الفم والفكين. د. عيران فرونت - مدير الخدمة لأمراض اللثة، د. أندا روزين- فولتر - مديرة وحدة الأسنان للأطفال، ود. داليت بورات بن عامي - مديرة وحدة طب الفم.  


أستاذ (بروفيسور) عوفر أمير - مدير وحدة جراحة القلب والأوعية الدموية، أستاذ (بروفيسور) ميناحيم القلعي - مدير قسم المسالك البولية، د. أميتال أوبرمان - مدير قسم الشيخوخة والتأهيل، د. حنين جبالي - حبيب - مديرة قسم العينين، د. نيسيم جيرون - طبيب كبير في قسم الجراحة العامة، د. ريبا بريك - أمراض الروماتيزم لدى الأطفال.  في مقال كبير نُشر هذا الأسبوع بمجلة فوربس، استعرضت قائمة أفضل الأطباء في اسرائيل لعام 2019، علمًا أن اختيار الأطباء للقائمة يتم من قبل الأطباء أنفسهم.  


وهنأ د. ايرز أون مدير المركز الطبي الأطباء الرائدين على انجازهم المثير للاعجاب، وأكد “أنتم تجلبون الاحترام والفخر الكثير للمركز الطبي. سنواصل سعينا نحو التميّز في تقديم العلاج الطبي وفي تجربة المُعالَج.يهمنا أن يعرف سكان المنطقة ويشعروا بأن هذا المستشفى لهم وأنهم سيحصلوا هنا على أفضل علاج مهني وبجودة عالية. سنعمل بجهد لزيادة الخدمات الطبية، لتحسينها ولرفع المستوى كي يختارنا سكان المنطقة”.  


من جانبه ذكر د. عماد أبو النعاج أنه فخور بقيادة هذا القسم المتميّز، وقال “أقمنا هنا مركزًا إقليميًا للتميّز. قسم جراحة الفم والفكين في المركز الطبي باده - بوريا يمنح سكان الشمال ردًا مهنيًا واسعًا لكل الاحتمالات المعاصرة في علاج أمراض الفم، الوجه، والفكين”. 




كلمات متعلقة

يترأسهم, د., عماد, أبو, النعاج, مدير, قسم, جراحة, الفم, والفكين, -, 10, أطباء, من, بوريا, ضمن, أفضل, أطباء, البلاد,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلعملية طعن عربي يهودي بار ليف القدس الشرطة مصاب خطيرة سكين مصرع صالح زين الدين البقيعة شخص حادث طرق مروع سيارتين سيارة شارع مدخل قرية حرفيش الجليل واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول طبيب نساء مخالفات جنسية متعالجات لديه عيادة الناصرة اعتقال شرطة تحقيق لينا مخول اغاني البوم ميلاد مجيد عكا عيد اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريامطار فيضانات اغلاق مدخل قرية رمانة العزير البطوف الشمال سيارات عرب الهيب اصابات حادث طرق تراكتورون سيارة تجارية نقل اصابات مستشفى الشرطة باقة الغربية شارع الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com