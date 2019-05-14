يترأسهم د. عماد أبو النعاج مدير قسم جراحة الفم والفكين - 10 أطباء من بوريا ضمن أفضل أطباء البلاد

لأول مرة، يسطع نجم عشرة أطباء رائدين من طاقم المركز الطبي باده - بوريا في قائمة أفضل الأطباء في اسرائيل، التي نشرتها مجلة “فوربس” لعام 2019.من بين هؤلاء أربعة أطباء من القسم ذاته، قسم جراحة الفم والفكين، يترأسهم مدير القسم د. عماد أبو النعاج.الأطباء الذين اختيروا في القائمة المرموقة هم: د. عماد أبو النعاج - مدير قسم جراحة الفم والفكين. د. عيران فرونت - مدير الخدمة لأمراض اللثة، د. أندا روزين- فولتر - مديرة وحدة الأسنان للأطفال، ود. داليت بورات بن عامي - مديرة وحدة طب الفم.أستاذ (بروفيسور) عوفر أمير - مدير وحدة جراحة القلب والأوعية الدموية، أستاذ (بروفيسور) ميناحيم القلعي - مدير قسم المسالك البولية، د. أميتال أوبرمان - مدير قسم الشيخوخة والتأهيل، د. حنين جبالي - حبيب - مديرة قسم العينين، د. نيسيم جيرون - طبيب كبير في قسم الجراحة العامة، د. ريبا بريك - أمراض الروماتيزم لدى الأطفال. في مقال كبير نُشر هذا الأسبوع بمجلة فوربس، استعرضت قائمة أفضل الأطباء في اسرائيل لعام 2019، علمًا أن اختيار الأطباء للقائمة يتم من قبل الأطباء أنفسهم.وهنأ د. ايرز أون مدير المركز الطبي الأطباء الرائدين على انجازهم المثير للاعجاب، وأكد “أنتم تجلبون الاحترام والفخر الكثير للمركز الطبي. سنواصل سعينا نحو التميّز في تقديم العلاج الطبي وفي تجربة المُعالَج.يهمنا أن يعرف سكان المنطقة ويشعروا بأن هذا المستشفى لهم وأنهم سيحصلوا هنا على أفضل علاج مهني وبجودة عالية. سنعمل بجهد لزيادة الخدمات الطبية، لتحسينها ولرفع المستوى كي يختارنا سكان المنطقة”.من جانبه ذكر د. عماد أبو النعاج أنه فخور بقيادة هذا القسم المتميّز، وقال “أقمنا هنا مركزًا إقليميًا للتميّز. قسم جراحة الفم والفكين في المركز الطبي باده - بوريا يمنح سكان الشمال ردًا مهنيًا واسعًا لكل الاحتمالات المعاصرة في علاج أمراض الفم، الوجه، والفكين”.