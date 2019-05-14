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منح د. نزار اندريا من جهاز جراحة القلب والأوعية الدموية في بوريا جائزة الطبيب المتخصص المتميّز



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




مُنحت جائزة الطبيب المتخصص المتميّز ، لدكتور نزار اندريا، من جهاز جراحة القلب والأوعية الدموية في المركز الطبي باده - بوريا.
 
د. نزار أندريا هو طبيب متخصص في جهاز جراحة القلب والأوعية الدموية بالمركز الطبي باده - بوريا، وقد اختير لنيل جائزة الطبيب المتخصص المتميّز من قبل نقابة أطباء القلب والأوعية الدموية لهذا العام.
 
وحصل د. نزار على الجائزة التي تحمل اسم دانيئيل شيران” في حفل أقيم يوم 1.5.2019.
 
وتقدم الجائزة لطبيب متخصص (يُجري التدريب التخصصي) في مجال جراحة القلب الذي حصل على أعلى علامات في اختبارات التخصص في العام ذاته، وهي جائزة مقدمة تبرعًا بلطف شركة “ميدترونيك - اسرائيل”.




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