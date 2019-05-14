القدس - اعتقال مشتبهين من الشمال بالإحتيال وكسب 40 الف شيكل من صرافي نقود باوراق نقدية يورو مزورة

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة إسرائيل للإعلام العربي : مساء أمس، خلال نشاط للشرطة في وسط مدينة اورشليم القدس، تلقت الشرطة بلاغ، حول شبهة الاحتيال في شركة صرافة في مركز مدينة القدس بينما حاول المشتبهون الفرار من المكان.

رد فعل سريع لافراد الشرطة مستقلون دراجات نارية أدى إلى القاء القبض على المشتبهين وضبط مبلغ بقيمة 40 الف شيكل نقدًا كانوا بحوزة احد المشتبهين.خلال تحقيق أولي للشرطة وتلقي بلاغات وإفادات أخرى التي تم تلقيها في نفس الوقت، تبين أن المشتبهون قد كانوا في ثلاثة محال صرافة مختلفة في مركز المدينة، حيث قاموا بتبديل اوراق اليورو التي اتضح بعد ذلك وبومجب الشبهات بأنها مزورة، حيث حصلوا بالمقابل على عشرات الاف الشواقل نقدا.تم إحالة المشتبهين (24،35 عام من سكان الشمال) الى تحقيق تحت طائلة التحذير بالشبهات لإرتكاب مخالفات السرقة وتزوير اوراق نقدية والإحتيال وتلقي مكاسب بواسطة الإحتيال وحيازة أموال مزورة ومخالفات أخرى.اليوم ، ستتم احالتهم الى محكمة الصلح لانظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.